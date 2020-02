Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'usine d'assemblage d'A320 d'Airbus à Tianjin reste fermée Reuters • 05/02/2020 à 12:32









PARIS, 5 février (Reuters) - Airbus AIR.PA a annoncé mercredi qu'il prolongeait la fermeture de son usine d'assemblage d'A320 à Tianjin, près de Pékin, en raison de l'épidémie du coronavirus qui a fait plus de 490 morts en Chine. Ce site est fermé depuis les fêtes du nouvel an chinois et devait rouvrir fin janvier, a-t-on appris de sources sectorielles. "Le site d'assemblage final de Tianjin est actuellement fermé", déclare l'avionneur européen dans un communiqué. Précisant surveiller les conséquences potentielles de l'épidémie sur sa production et ses livraisons, le constructeur a expliqué qu'il respectait ainsi les recommandations des autorités chinoises pour que les employés n'aient pas à venir sur leur lieu de travail. Tianjin est l'une des deux lignes d'assemblage d'A320 situées hors d'Europe avec celle de Mobile, dans l'Alabama (Etats-Unis). Airbus prévoyait normalement de porter en ce début d'année la production sur ce site à six appareils par mois, soit un peu plus de 10% de sa production totale de cette famille de monocouloirs, contre quatre précédemment. (Tim Hepher et Marine Pennetier, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.36%