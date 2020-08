Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'UE réserve 200 millions de doses d'un vaccin auprès de J&J Reuters • 13/08/2020 à 20:20









BRUXELLES, 13 août (Reuters) - L'Union européenne a bouclé ses discussions préliminaires avec Johnson & Johnson JNJ.N sur l'achat anticipé de 200 millions de doses d'un vaccin potentiel contre le Covid-19, ont annoncé jeudi la Commission européenne et le groupe pharmaceutique américain. Des négociations vont désormais s'engager sur la signature d'un contrat prévoyant l'achat de ce vaccin s'il s'avère sûr et efficace, a précisé l'exécutif européen, qui pourrait également prendre une option pour l'achat de 200 millions de doses supplémentaires. Johnson & Johnson serait en mesure de produire jusqu'à un milliard de doses d'un vaccin d'ici la fin 2021, a déclaré mardi à Reuters un dirigeant du groupe, Johan Van Hoof, directeur des vaccins chez Janssen, filiale belge de J&J. (Francesco Guarascio, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -1.18%