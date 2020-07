Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'UE prolonge l'exemption de taxes sur les masques importés Reuters • 23/07/2020 à 15:52









BRUXELLES, 23 juillet (Reuters) - La Commission européenne a prolongé jeudi jusqu'à la fin octobre l'exemption des droits de douane et de la TVA sur les masques faciaux et autres équipements médicaux importés afin d'éviter des pénuries de matériel de protection contre le nouveau coronavirus. Cette mesure avait été initialement adoptée en avril pour la période couvrant les six premiers mois de l'année et a donc été prolongée jusqu'au 31 octobre. Elle sera également appliquée par le Royaume-Uni. "La décision prise aujourd'hui est liée aux risques que représente pour la santé publique le nombre de cas de coronavirus dans les États membres et à la pénurie de matériel médical qui est encore enregistrée", a déclaré la Commission européenne dans un communiqué. Les masques, les kits de dépistage et les ventilateurs font partie des articles importés qui continueront à être exemptés de TVA et de droits de douane au sein de l'UE et au Royaume-Uni. Au plus fort de l'épidémie qui a démarré en Europe début mars, les pays de l'UE ont dû faire face à un manque cruel de matériel médical, notamment de masques qui permettent de limiter la propagation du coronavirus. Alors que le pic épidémique s'est éloigné, cette pénurie est désormais moins problématique mais les pays européens cherchent à se prémunir face à une possible seconde vague de contaminations à l'automne. (Francesco Guarascio, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)

