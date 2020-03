Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'UE pourrait assouplir ses règles sur les aides publiques Reuters • 06/03/2020 à 15:50









BRUXELLES, 6 mars (Reuters) - L'Union européenne envisage un assouplissement temporaire de ses règles sur les aides publiques ainsi que des prêts européens aux secteurs économiques les plus durement touchés par l'épidémie de coronavirus, a déclaré vendredi un responsable européen. "Il se pourrait que dans certains secteurs il y ait besoin d'un soutien qui puisse nécessiter une réflexion sur les règles en matière d'aides publiques", a dit ce responsable, ajoutant que les débats ne faisaient que commencer. Après la crise financière de 2008, l'UE avait suspendu certaines contraintes relatives aux aides publiques pour permettre aux Etats membres de sauver leurs banques en difficulté. D'après ce même responsable, la Banque européenne d'investissement pourrait aussi fournir des financements supplémentaires aux secteurs ayant un besoin d'aide immédiat. Ces mesures viendraient compléter les mécanismes mis en place au niveau national et pourraient être discutées lors d'une réunion des ministres des Finances de la zone euro le 16 mars. Le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, a jugé mercredi que la zone euro devait se tenir prête à intervenir sur le plan budgétaire pour soutenir les entreprises. (Francesco Guarascio version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.