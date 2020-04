Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'UE organisera le 4 mai une conférence de donateurs pour un vaccin Reuters • 15/04/2020 à 11:53









BRUXELLES, 15 avril (Reuters) - L'Union européenne va organiser le 4 mai une conférence en ligne de donateurs pour réunir des fonds auprès de gouvernements et d'organisations afin de financer la recherche d'un vaccin contre le nouveau coronavirus, a annoncé mercredi Ursula von der Leyen. "Afin de soutenir cette initiative mondiale, le financement est nécessaire", a dit la présidente de la Commission européenne au cours d'une conférence de presse. "J'espère que des pays et des organisations du monde entier répondront à cet appel." (Robin Emmott, Gabriela Baczynska, Kate Abnett version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

