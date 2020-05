Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'UE met fin aux restrictions sur l'exportation de matériel de protection Reuters • 26/05/2020 à 16:29









BRUXELLES, 26 mai (Reuters) - L'Union européenne a mis fin mardi aux restrictions sur les exportations de matériel de protection contre le coronavirus, estimant disposer désormais d'un stock suffisant pour le personnel de santé, même en cas de résurgence de l'épidémie. Depuis le 15 mars, une autorisation était nécessaire pour pouvoir exporter de tels équipements vers un pays extérieur au bloc communautaire. Le mois dernier, ce programme a été amendé pour ramener les restrictions aux seuls masques, lunettes de protection, visières et vêtements comme les blouses. Une exemption sur les restrictions a également été accordée aux Balkans occidentaux (Croatie, Bosnie-Herzégovine, Albanie, Kosovo, Macédoine du Nord, Monténégro et la Serbie). Selon la Commission européenne, plus de 1.300 demandes d'autorisation lui ont été soumises le mois dernier et 95% d'entre elles ont été approuvées. Les pays de l'UE ont ainsi exporté 13 millions de masques, un million de vêtements de protection et 350.000 lunettes et visières. (Philip Blenkinsop; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

