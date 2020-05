Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'UE alloue un milliard d'euros à la recherche Reuters • 04/05/2020 à 15:38









BRUXELLES, 4 mai (Reuters) - L'Union européenne va allouer un milliard d'euros à la recherche mondiale d'un vaccin et d'un traitement contre le nouveau coronavirus, a annoncé lundi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, lors d'une conférence des donateurs. La France et l'Allemagne ont quant à elles promis respectivement 500 et 525 millions d'euros, à l'occasion de cette conférence, qui doit permettre de lever 7,5 milliards d'euros au total. Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a quand à lui souligné qu'un traitement, quel qu'il soit, devait être accessible à tous, ce qui sera défi difficile à relever, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). (Robin Emmott, Francesco Guarascio, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

