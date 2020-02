Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'OMS très prudente sur la stabilisation du nombre de cas Reuters • 12/02/2020 à 20:12









GENEVE, 12 février (Reuters) - Le nombre de nouveaux cas de contamination au coronavirus Covid-19 s'est stabilisé mais cet apparent ralentissement de l'épidémie doit être interprété avec une "extrême prudence", a déclaré mercredi l'Organisation mondiale de la santé. "Cette flambée épidémique peut toujours partir dans n'importe quelle direction", a prévenu le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'un point presse à Genève au terme d'une réunion d'experts de deux jours. Le Dr Mike Ryan, chargé à l'OMS de la gestion des situations d'urgence sanitaire, a déclaré que le Covid-19 ne semblait pas se développer plus rapidement en dehors de la province chinoise du Hubei, où la grande majorité des cas et décès dus à l'épidémie a été enregistrée, "ce qui est bon signe". Cette propagation plus lente du virus dans les autres provinces chinoises "nous donne toujours la possibilité de contenir et de potentiellement interrompre le virus", a-t-il ajouté. Selon le Dr Ryan, 22% des cas de coronavirus Covid-19 hors de Chine sont dus à une transmission locale. (Stephanie Nebehay, version française Jean-Stéphane Brosse)

