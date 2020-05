Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'OMS suspend son essai clinique sur l'hydroxychloroquine Reuters • 25/05/2020 à 18:54









GENEVE, 25 mai (Reuters) - L'essai clinique sur l'hydroxychloroquine mené par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur des patients contaminés par le COVID-19 a été suspendu par mesure de sécurité, a annoncé lundi le directeur général de l'agence onusienne, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Le comité directeur a suspendu la partie hydroxychloroquine de l'essai clinique Solidarity le temps que la question de la sécurité soit examinée. Les autres essais cliniques se poursuivent", a dit Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'un point presse. La revue scientifique The Lancet a publié vendredi une étude sur l'hydroxychloroquine, portant sur plus de 96.000 patients dans 671 hôpitaux à travers six continents, qui conclut que ce traitement pourrait augmenter le risque d'arythmie cardiaque et de décès. Selon une étude chinoise portant sur 150 patients hospitalisés avec des symptômes légers à modérés de l'infection pulmonaire provoquée par le nouveau coronavirus, l'antipaludéen vanté notamment par Donald Trump n'a pas permis d'amélioration significative. Des effets secondaires indésirables ont en revanche été signalés pour une partie des patients. Une autre étude française porte sur 181 patients, dont 84 ayant reçu de l'hydroxychloroquine dans les 48 heures suivant leur admission à l'hôpital, 89 n'en ayant pas reçu (groupe de contrôle), et huit patients ayant été traités plus de 48 heures après leur admission. (Michael Shields; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)

