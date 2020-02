Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'OMS signale une pénurie d'équipements de protection Reuters • 07/02/2020 à 18:26









(Actualisé avec nouvelles citations) GENEVE, 7 février (Reuters) - La demande de matériel de protection sanitaire tels que masques, blouses et gants a été multipliée par 100 et les prix ont grimpé en flèche en raison de l'épidémie due au coronavirus de Wuhan, ce qui provoque une grave pénurie, a déploré vendredi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La situation a été aggravée par le fait que beaucoup d'acheteurs ne font pas partie du personnel médical, a souligné Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Lorsque l'offre est insuffisante et la demande élevée, il peut y avoir de mauvaises pratiques comme la thésaurisation afin de les vendre encore plus cher, c'est pourquoi nous recommandons la solidarité", a-t-il poursuivi lors d'un point de presse au siège de l'OMS à Genève. La demande est, selon lui, "jusqu'à 100 fois supérieure à la normale et les prix jusqu'à 20 fois plus élevés", ce qui occasionne des retards d'approvisionnement de quatre à six mois. La majeure partie de ces équipements doivent être réservés aux services sanitaires chinois, qui ont dénombré 31.211 cas, a souligné le directeur général de l'OMS, qui a dit avoir insisté auprès des fabricants et des distributeurs pour que la priorité soit accordée à ceux qui en ont le plus besoin, c'est à dire le personnel soignant. "Nous appelons les pays et les entreprises à travailler avec l'OMS pour garantir une utilisation équitable et rationnelle des fournitures et le rééquilibrage du marché. Nous avons tous un rôle à jouer pour assurer notre sécurité commune", a-t-il ajouté. Le directeur de l'OMS avait auparavant mis en garde contre une surinterprétation du ralentissement du taux de nouvelles infections observé ces deux derniers jours en Chine. "Les chiffres pourraient repartir à la hausse", a-t-il prévenu. (Stephanie Nebehay, version française Myriam Rivet et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

