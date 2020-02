Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'OMS signale une pénurie chronique d'équipements de protection Reuters • 07/02/2020 à 13:15









GENEVE, 7 février (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état vendredi d'une pénurie chronique à l'échelle mondiale d'équipements de protection comme les masques de protection respiratoire ou les gants, alors que l'épidémie de nouveau coronavirus 2019-nCoV continue de se propager. Le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré vendredi au conseil exécutif de l'agence onusienne qu'il devait s'entretenir dans la journée avec les industriels du secteur de la fabrication de ce type d'équipements. L'objectif de ces discussions est d'identifier les goulots d'étranglement dans la chaîne de production afin de trouver des solutions ainsi que de plaider pour une "répartition équitable" de ces produits. Le bilan de la flambée épidémique au "coronavirus de Wuhan" arrêté à 06h00 du matin heure de Genève et de Paris (05h00 GMT) s'élevait pour la seule Chine continentale à 31.211 cas de contamination et 637 décès, a précisé Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il a mis en garde contre une surinterprétation du ralentissement du taux de nouvelles infections observé ces deux derniers jours en Chine. "Les chiffres pourraient repartir à la hausse", a-t-il prévenu. (Stephanie Nebehay, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

