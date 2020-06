Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'OMS recommande désormais le port du masque dans l'espace public Reuters • 05/06/2020 à 17:59









LONDRES, 5 juin (Reuters) - L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande désormais le port du masque dans l'espace public lorsqu'existe un risque de transmission du nouveau coronavirus. Cette évolution de l'OMS sur le port du masque, annoncée vendredi, a été motivée par des résultats d'études menées ces dernières semaines. L'organisme international souligne cependant que cette pratique n'est qu'un moyen parmi d'autres pour freiner la propagation du nouveau coronavirus et qu'elle ne doit pas donner l'illusion d'une protection parfaite. "Nous conseillons aux gouvernements d'encourager la population à porter un masque. Et nous spécifions un masque grand public, c'est-à-dire un masque non médical", a dit Maria Van Kerkhove, experte technique de l'OMS sur le COVID-19, la maladie provoquée par le coronavirus, dans une interview à Reuters. "Nous disposons de nouveaux résultats de recherches", a-t-elle poursuivi. "Nous avons des éléments maintenant montrant que si c'est fait correctement, cela peut servir de barrière (...) pour les gouttelettes potentiellement infectées." L'OMS déclarait auparavant qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour ou contre le port généralisé du masque chez les personnes en bonne santé. Elle a toujours recommandé le port de masques médicaux pour les personnes malades et le personnel soignant. Cette dernière recommandation reste valable mais elle a été élargie pour conseiller un port permanent du masque à tout le personnel soignant entrant en contact avec des patients ou des résidents dans les cliniques, les hôpitaux et les maisons de retraite ou de long séjour, a dit Maria Van Kerkhove. (Kate Kelland version française Bertrand Boucey)

