Coronavirus-L'OMS prudente face au traitement au plasma

24 août (Reuters) - L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a affiché lundi sa prudence quant à l'utilisation de plasma de patients guéris pour traiter les personnes atteintes du Covid-19. L'OMS affirme que les preuves de l'efficacité de ce traitement au plasma restent de "faible qualité", même si les Etats-Unis ont délivré une autorisation en urgence pour cette thérapie. "Un certain nombre d'essais cliniques sont en cours dans le monde portant sur le plasma de convalescence par rapport aux soins standard", a déclaré Soumya Swaminathan, directrice exécutive de l'OMS. "Seuls quelques-uns d'entre eux ont en fait publié des résultats intermédiaires (...) et pour l'instant, la qualité des preuves est encore très faible", a déclaré cette responsable scientifique de l'OMS lors d'une conférence de presse. (John Miller, Stephanie Nebehay, Kate Kelland; version française Elena Smirnova, édité par Bertrand Boucey)

