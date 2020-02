Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'OMS parle de "très grave menace" pour le monde Reuters • 11/02/2020 à 12:03









(Ajoute citations, précisions) GENEVE, 11 février (Reuters) - L'épidémie de coronavirus partie de Chine constitue une "très grave menace pour le reste du monde", a déclaré mardi le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en lançant un appel pour le partage des échantillons du virus et une accélération de la recherche de traitements et de vaccins. "Avec 99% des cas recensés en Chine, cela reste essentiellement une urgence pour ce pays mais qui représente une très grave menace pour le reste du monde", a dit Tedros Adhanom Ghebreyesus en ouverture d'un séminaire de plus de 400 chercheurs et représentants d'autorités sanitaires nationales. "Nous espérons que l'un des résultats de cette réunion sera une feuille de route sur laquelle chercheurs et donateurs pourront s'aligner", a déclaré Tedros à propos de cette réunion à huis clos. "Le maître mot est solidarité, solidarité, solidarité", a-t-il insisté. "Pour vaincre cette flambée épidémique, il nous faut des partages transparents et équitables." L'OMS a activé un réseau de 15 laboratoires de référence et identifié 168 autres laboratoires dans le monde disposant de la technologie nécessaire pour dépister le 2019-nCoV, en accentuant ses efforts sur les pays en développement. Il y a une semaine, seuls deux laboratoires en Afrique étaient en mesure de détecter le nouveau virus, mais dimanche, l'OMS prévoyait que chaque pays africain soit capable de diagnostiquer la pneumonie virale. Le bilan de l'épidémie de coronavirus en Chine a franchi le cap des 1.000 morts, ont annoncé mardi les autorités, alors que des analystes redoutent que l'impact des perturbations liées à la maladie sur l'économie chinoise soit grandement sous-estimé. Lundi, le directeur général de l'OMS s'est inquiété de l'augmentation de cas de contamination hors de Chine. "Cela pourrait être l'étincelle qui devient un gros incendie", a-t-il déclaré à des journalistes à Genève. "Pour l'instant c'est juste une étincelle et notre objectif reste de la circonscrire", a-t-il ajouté. "Nous devons vraiment unir nos forces pour combattre ce virus avant que la situation n'échappe à tout contrôle." (Stephanie Nebehay version française Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse)

