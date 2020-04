Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'OMS justifie la révision du bilan de Wuhan Reuters • 17/04/2020 à 20:30









GENEVE, 17 avril (Reuters) - La révision à la hausse vendredi du bilan de l'épidémie de COVID-19 à Wuhan est due à "une tentative de ne laisser aucun cas non-identifié", a expliqué Maria van Kerkhove, épidémiologiste de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les autorités de cette ville du centre de la Chine où le virus est apparu en décembre ont fait état 1.290 décès et de 325 cas supplémentaires, ce qui y porte le bilan total à 3.869 morts et à 50.333 contaminations. Selon Maria van Kerkhove, ce bilan a été revu pour tenir compte des chiffres des services funéraires, des centres de soins, des cliniques, des hôpitaux et des centres de détention, ainsi que des décès à domicile. Donald Trump a laissé entendre que le gouvernement chinois avait délibérément sous-estimé le nombre de morts provoquées par le coronavirus en Chine et le président des Etats-Unis a ordonné la suspension de la contribution américaine au budget de l'OMS, qu'il a jugée trop "sino-centrée". (Stephanie Nebehay, version française Jean-Philippe Lefief)

