Coronavirus-L'OMS invite les jeunes à ne pas se croire "invincibles" Reuters • 20/03/2020 à 19:59









GENEVE, 20 mars (Reuters) - Le nouveau coronavirus apparu en Chine peut contaminer et tuer les jeunes, qui doivent aussi éviter les contacts avec les personnes âgées ou vulnérables pour ne pas les mettre en danger, a déclaré vendredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "Aujourd'hui, j'ai un message pour les jeunes: vous n'êtes pas invincibles, le virus pourrait vous envoyer à l'hôpital pendant des semaines et même vous tuer", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, par visioconférence à la presse. "Même si vous ne tombez pas malades, les choix que vous faites quant aux endroits où vous allez peuvent faire la différence entre la vie et la mort pour quelqu'un d'autre." En raison de pénuries d'équipements de protection pour les personnels de santé et de tests de diagnostic, des "ponts aériens" vont être nécessaires pour acheminer des masques et des gants dans certains pays, a pour sa part déclaré le docteur Mike Ryan, directeur exécutif de l'OMS chargé de la gestion des situations d'urgence sanitaire. L'OMS a distribué 1,5 million de tests de laboratoire à travers le monde et il pourrait en falloir 80 fois plus face à la pandémie actuelle, a-t-il dit. (Stephanie Nebehay version française Bertrand Boucey, édité par Henri-Pierre André)

