Coronavirus-L'OIT "extrêmement préoccupée" par l'emploi des jeunes

GENEVE, 27 mai (Reuters) - L'Organisation internationale du Travail (OIT) a mis en garde mercredi contre les effets de l'épidémie de nouveau coronavirus sur l'emploi des jeunes, redoutant des conséquences négatives pendant au moins dix ans pour une "génération confinement". Selon l'OIT, plus d'un jeune actif sur six dans le monde, âgé de moins de 24 ans, a perdu son emploi depuis le début de l'épidémie. Guy Ryder, le directeur général de l'OIT, s'est dit "extrêmement préoccupé" par la situation des jeunes touchés de manière disproportionnée par la crise, estimant que cela pourrait déboucher sur une "génération confinement". "Les jeunes vont simplement être laissés pour compte, et en grand nombre", a-t-il déclaré, lors d'une conférence de presse à Genève à l'occasion de la quatrième édition du baromètre de l'organisation consacré à la pandémie. "Le danger est que ce choc initial pour les jeunes dure une décennie ou plus. Il affectera leurs perspectives (d'emploi) (...) tout au long de leur vie professionnelle", a-t-il ajouté. L'organisation a notamment pointé du doigt les problèmes rencontrés aux Etats-Unis et au Brésil. L'OIT a par ailleurs revu en hausse de sept millions, à 135 millions, le nombre d'emplois perdus au premier trimestre dans le monde par rapport à sa précédente estimation. L'estimation des pertes d'emploi entre avril et juin est restée inchangée, avec 305 millions d'équivalents temps plein, les Amériques devant être la région la plus touchée. (Emma Farge; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

