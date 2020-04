Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Italie s'inquiète pour certaines petites banques Reuters • 15/04/2020 à 11:38









ROME, 15 avril (Reuters) - Les banques italiennes disposent globalement d'une situation solide en termes de trésorerie et de bilan pour faire face à la crise provoquée par le nouveau coronavirus mais certains établissements plus petits pourraient ne pas être en mesure de résister à ce choc, a déclaré mercredi la Banque d'Italie. Dans un discours préparé en vue d'une audition parlementaire, Paolo Angelini, responsable de la supervision bancaire au sein de la Banque d'Italie, et Giorgio Gobbi, son chef du service de la stabilité financière, invitent le gouvernement à envisager le recours à des fonds publics pour faciliter les fusions entre petites banques menacées par la crise. "Pour les banques qui présentaient déjà des éléments de fragilité, il est possible que des mesures gouvernementales et des actions en termes de supervision ne soient pas suffisantes pour leur permettre de résister aux conséquences économiques de la pandémie", déclarent-ils selon la version écrite de leur intervention. La Banque d'Italie pense que cette crise pourrait entraîner une augmentation significative de la part des créances douteuses dans les bilans des banques. Elle estime à 50 milliards d'euros les besoins financiers supplémentaires des entreprises italiennes entre mars et juillet. (Stefano Bernabei et Valentina Za version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.