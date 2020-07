Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Italie envisage de prolonger l'état d'urgence Reuters • 10/07/2020 à 13:38









ROME, 10 juillet (Reuters) - L'Italie prolongera vraisemblablement au-delà du 31 juillet l'état d'urgence sanitaire mis en place pour six mois à la fin janvier pour faire face à l'épidémie de coronavirus, a déclaré vendredi le président du Conseil Giuseppe Conte. "Cela signifie simplement que nous pourrons continuer à prendre les mesures nécessaires" a expliqué Giuseppe Conte en marge d'une cérémonie à Venise. L'état d'urgence, instauré après la détection des premiers cas de SARS-Cov-2 en Italie, permet notamment de simplifier et d'accélérer les procédures administratives. (Bureau de Rome, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)

