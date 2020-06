Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Italie enregistre 71 nouveaux décès et 202 nouveaux cas Reuters • 10/06/2020 à 18:37









ROME, 10 juin (Reuters) - Le nombre de nouveaux décès liés au COVID-19 s'est élevé à 71 en Italie, contre 79 la veille, a annoncé mercredi l'agence de protection civile qui a comptabilisé 202 nouvelles contaminations en 24 heures contre 283 la veille. D'après l'agence, depuis que l'épidémie a été signalée le 21 février, elle a tué 34.114 personnes dans le pays, plaçant l'Italie en quatrième position derrière les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et le Brésil en termes de décès. Le nombre de contaminations confirmées s'élève quant à lui à 235.763, ce qui situe l'Italie au septième rang mondial, derrière les Etats-Unis, la Russie, le Brésil, l'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Inde. Le nombre de personnes enregistrées comme étant actuellement porteuses de la maladie a baissé à 31.710, contre 32.872 la veille. Parmi les 202 nouvelles infections enregistrées mercredi, 99 ont été observées en Lombardie, la région italienne la plus touchée par l'épidémie. Le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs a reculé à 249 contre 263 la veille, confirmant une tendance de longue durée à la baisse. Parmi les personnes initialement infectées, 169.939 ont été déclarées rétablies contre 168.646 la veille. L'agence de protection civile a déclaré que 2,713 millions de personnes avaient été testées à la date de mercredi, sur une population d'environ 60 millions d'habitants. (Gavin Jones, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.