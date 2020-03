Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Italie annonce E3,6 mds de mesures pour les entreprises Reuters • 01/03/2020 à 11:25









(Actualisé avec précisions sur les mesures et le déficit) ROME, 1er mars (Reuters) - L'Italie prendra ces prochains jours des mesures d'un montant total de 3,6 milliards d'euros, ou 0,2% du produit intérieur brut, afin d'aider les entreprises transalpines à faire face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus, a annoncé dimanche le ministre de l'Economie Roberto Gualtieri. Dans une interview à La Repubblica, Gualtieri explique que cette somme s'ajoute à une aide de 900 millions d'euros déjà annoncée vendredi pour les zones les plus touchées par l'épidémie. Les nouvelles mesures comprendront des crédits d'impôts pour les entreprises ayant enregistré une baisse de 25% de leur chiffre d'affaires, d'autres réductions d'impôts et des fonds supplémentaires pour les services de santé. Roberto Gualtieri se dit convaincu que l'Union européenne acceptera ce relèvement de l'objectif de déficit italien. Les ministres des Finances de l'Eurogroupe doivent en discuter par téléphone cette semaine. Selon le ministre de l'Economie, les finances publiques de l'Italie sont solides et le déficit budgétaire 2019 s'élèvera à 1,6-1,7% du produit intérieur brut, contre un objectif initial de 2,2%. Les chiffres officiels seront publiés lundi. L'Italie a un objectif de déficit de 2,2% pour 2020, avec une prévision de croissance de 0,6%. Le gouvernement n'a pas encore revu à la baisse cette prévision de croissance mais certains analystes jugent une contraction inévitable. L'institut d'études REF Ricerche a estimé cette semaine que la crise sanitaire en cours pourrait réduire le PIB italien de 1 à 3% au premier semestre 2020. L'Italie est le principal foyer européen de coronavirus Covid-19, apparu en décembre dernier en Chine, avec plus de 1.100 cas confirmés et 29 décès. (Giuseppe Fonte, Crispian Balmer, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.