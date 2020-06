Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'isolement des voyageurs en vigueur jusqu'au 9 juillet en Irlande Reuters • 19/06/2020 à 20:39









DUBLIN, 19 juin (Reuters) - La période d'isolement de 14 jours imposée aux voyageurs arrivant en Irlande restera en vigueur au moins jusqu'au 9 juillet, a annoncé vendredi le Premier ministre Leo Varadkar. "Mon ambition (...) est de rouvrir (les frontières) avec les pays où le virus est aussi peu présent qu'ici, mais nous voulons le faire de manière coordonnée avec les autres pays européens, ce qui n'a pas encore eu lieu", a-t-il déclaré à la presse. (Conor Humphries, version française Jean-Philippe Lefief)

