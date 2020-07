Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Irlande pourrait retarder la réouverture complète des pubs Reuters • 06/07/2020 à 22:41









DUBLIN, 6 juillet (Reuters) - L'Irlande pourrait retarder la réouverture complète des pubs après des scènes "très inquiétantes" de foule de clients devant certains bars au cours du week-end, a déclaré lundi le Premier ministre du pays, Micheál Martin. Des photos publiées sur les médias sociaux samedi ont montré une foule nombreuse rassemblée devant plusieurs pubs d'un quartier du centre de Dublin, en violation apparente des règles de distanciation sociale imposées pour freiner la propagation du coronavirus. Les bars servant de la nourriture ont été autorisés à rouvrir la semaine dernière tandis que la réouverture des autres pubs du pays était prévue le 20 juillet. "Cela pourrait être retardé. Nous allons demander conseil aux responsables de la santé publique. Nous sommes inquiets à ce sujet (...) Les gens doivent bien se comporter", a déclaré Micheál Martin, qui a pris ses fonctions il y a un peu plus d'une semaine. "Certaines des scènes auxquelles nous avons assisté sont très inquiétantes", a-t-il dit. (Padraic Halpin, Blandine Hénault pour la version française)

