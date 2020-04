Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Iran veut relancer les activités économiques "à bas risque" Reuters • 05/04/2020 à 10:54









DUBAI, 5 avril (Reuters) - Le président Hassan Rohani a annoncé dimanche que les activités économiques "à bas risque" reprendraient le 11 avril en Iran, pays du Proche-Orient le plus durement touché par l'épidémie de coronavirus. "Sous la supervision du ministère de la Santé, toutes les activités économiques à bas risque reprendront à partir de samedi", a dit le président iranien pendant une réunion retransmise à la télévision. La mesure ne sera appliquée à la capitale, Téhéran, qu'à partir du 18 avril, a-t-il ajouté. Hassan Rohani n'a pas précisé ce qu'il entendait par activité "à bas risque", mais il a indiqué que les activités "à haut risque" - écoles, universités et évènements sociaux, culturels, sportifs et religieux - resteraient suspendues au moins jusqu'au 18 avril. Le ministère iranien de la Santé a fait état samedi d'un bilan de 3.452 morts et 55.743 cas confirmés depuis le début de la pandémie de Covid-19. (Parisa Hafezi, version française Tangi Salaün)

