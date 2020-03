Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Iran annule les grandes prières du vendredi Reuters • 04/03/2020 à 15:01









DUBAI, 4 mars (Reuters) - La quasi-totalité des provinces iraniennes sont désormais touchées par l'épidémie de coronavirus qui a contaminé selon le dernier bilan 2.922 patients, dont 92 ont succombé à la maladie, a annoncé mercredi le président iranien, Hassan Rohani. "Cette maladie est une maladie généralisée. Elle touche pratiquement toutes nos provinces et d'une certaine façon, c'est une maladie globale", a-t-il dit lors d'une réunion de son gouvernement. L'Iran, dont le dernier bilan date de mardi, est l'un des pays les plus touchés hors de Chine. La république islamique a décidé d'annuler les grandes prières hebdomadaires du vendredi dans toutes les capitales provinciales, rapporte parallèlement la télévision publique. Plusieurs hauts responsables du régime ont été infectés parmi lesquels le premier vice-président Eshaq Jahangiri, selon le site IranWire citant une "source informée". Sa contamination n'a pas été confirmée par les autorités. (Babak Dehghanpisheh version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.