Coronavirus-L'Institut Pasteur espère un vaccin d'ici 20 mois

PARIS, 31 janvier (Reuters) - L'Institut Pasteur a constitué un groupe chargé de mettre au point un vaccin contre le "coronavirus de Wuhan" et espère qu'il sera disponible d'ici 20 mois, a déclaré vendredi Christophe d'Enfert, directeur scientifique au sein de la fondation. "Nous avons développé une plateforme qui en huit mois nous permettra d'obtenir un virus atténué pouvant être testé sur un animal", a-t-il déclaré. "Fin août on pourrait rentrer dans des phases cliniques et si tout se passe bien avoir un vaccin disponible d'ici à 20 mois." (Matthias Blamont, version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

