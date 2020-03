Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: L'Inde sous confinement pour trois semaines Reuters • 24/03/2020 à 16:05









BOMBAY, 24 mars (Reuters) - Le territoire indien sera intégralement placé sous confinement ce mardi soir à partir de minuit et pour une durée de trois semaines pour endiguer la progression du coronavirus, a annoncé le Premier ministre Narendra Modi. "Il sera totalement interdit de vous aventurer hors de vos logements", a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée. L'Inde, qui compte quelque 1,4 milliard d'habitants, recense pour l'heure 482 cas confirmés de contaminations au coronavirus apparu fin décembre en Chine et déplore la mort de neuf personnes. (Rédactions de Delhi et Bombay; version française Nicolas Delame, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.