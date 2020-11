Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Inde fabriquera une partie du vaccin russe Spoutnik V Reuters • 27/11/2020 à 07:27









MOSCOU, 27 novembre (Reuters) - Le fonds souverain russe et le groupe pharmaceutique indien Hetero ont conclu un accord pour fabriquer en Inde 100 millions de doses par an du vaccin Spoutnik V contre le COVID-19, peut-on lire vendredi dans un communiqué diffusé sur le compte Twitter dédié au candidat vaccin. Hetero et le Fonds russe d'investissement direct, qui a financé le développement du vaccin et se charge de sa commercialisation au niveau mondial, prévoient d'entamer la production début 2021, précise le communiqué. Des essais cliniques de phase II et III sont en cours en Inde. Le laboratoire indien Dr Reddy's dit prévoir que les essais à grande échelle pourront être achevés en mars 2021. (Polina Nikolskaya; version française Jean-Stéphane Brosse)

