Coronavirus-L'Inde décrète un confinement total de trois semaines

NEW DELHI, 24 mars (Reuters) - L'Inde a décrété mardi un confinement total de 21 jours pour tenter de contenir la propagation du coronavirus dans ce pays de 1,3 milliard d'habitants où l'épidémie a, à ce jour, contaminé 482 personnes et causé la mort de dix autres. "La seule manière de nous protéger du coronavirus c'est de ne pas sortir de chez nous, quoi qu'il arrive, de rester chez nous", a déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi lors d'une allocution télévisée, la deuxième en moins d'une semaine. "Chaque quartier, chaque ruelle, chaque village sera verrouillé", a-t-il ajouté, prévenant que le pays ferait un bond en arrière de plusieurs décennies si les mesures de confinement n'étaient pas respectées. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, un virus apparu en Chine en décembre avant de se propager à travers le monde, plus de 377.300 personnes ont été contaminées et 16.520 sont mortes, selon un décompte de Reuters. (Sanjeev Miglani et Nupur Anand, version française Nicolas Delame et Marine Pennetier)

