Coronavirus-L'Etat de New York craint une saturation de ses hôpitaux

NEW YORK, 26 mars (Reuters) - La quasi-totalité des scénarios d'évolution de l'épidémie de coronavirus dans l'Etat de New York mettent en évidence un risque de saturation des hôpitaux et les autorités locales s'efforcent d'augmenter les capacités d'accueil des malades, a déclaré jeudi le gouverneur Andrew Cuomo. L'Etat américain le plus touché par la propagation du Covid-19 a enregistré 100 décès et 6.448 cas d'infection supplémentaires entre mercredi et jeudi, portant à 385 le nombre de personnes victimes du virus à 37.258 le nombre total de cas recensés. "Et puisque nous avons encore un grand nombre de personnes placées durablement sous assistance respiratoire, les experts s'attendent à ce que le nombre (de décès) continue d'augmenter", a dit Andrew Cuomo lors d'une conférence de presse. Dans la seule ville de New York, le nombre de cas d'infection a augmenté de 3.537 sur les 24 dernières heures pour atteindre 21.393. Andrew Cuomo a expliqué que l'objectif était de porter la capacité d'accueil hospitalière à 140.000 lits contre 53.000 aujourd'hui et que les autorités recherchaient des sites susceptibles d'accueillir provisoirement des malades. Il a précisé que l'Etat avait autorité le "partage" de respirateurs, qui permet de relier deux patients à une seule machine et qu'il étudiait la possibilité de convertir des machines d'anesthésie en respirateurs. Il a souligné que les besoins en respirateurs pourraient atteindre plusieurs dizaines de milliers d'unités. (Maria Caspani, version française Marc Angrand)

