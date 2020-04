Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'état d'urgence prolongé de deux semaines au Portugal Reuters • 02/04/2020 à 14:50









LISBONNE, 2 avril (Reuters) - Le Parlement portugais a approuvé jeudi une prolongation de 15 jours de l'état d'urgence en vigueur depuis deux semaines pour enrayer la propagation du coronavirus. "S'il était nécessaire de décréter l'état d'urgence il y a 15 jours, il est essentiel de le renouveler aujourd'hui. Tous les efforts que nous avons déployés jusqu'à présent seront compromis s'il ne se poursuit pas", a déclaré le Premier ministre, Antonio Costa. La mesure a été adoptée à l'unanimité moins une voix et dix abstentions. Le Portugal a fait état de 209 décès dus au coronavirus et de 9.034 cas. Selon les autorités sanitaires, le pic de l'épidémie est attendu fin mai. (Victoria Waldersee et Sergio Goncalves, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.