Coronavirus-L'état d'urgence prolongé de 30 jours en Arménie

EREVAN, 11 avril (Reuters) - L'Aménie a annoncé samedi la prolongation pour 30 jours supplémentaires de l'état d'urgence instauré en mars pour tenter de freiner la propagation du coronavirus dans le pays où près d'un millier de personnes ont à ce jour été contaminées. La prolongation de ce dispositif, qui s'est notamment traduit par la fermeture des établissements scolaires et par la mise à l'arrêt des transports publics, a été annoncée par le Premier ministre Nikol Pashinyan et sera formellement approuvée par le Parlement la semaine prochaine. Certains secteurs, comme celui de la pêche ou encore de l'agriculture, continueront toutefois de fonctionner sur cette période, a-t-il précisé sur son compte Facebook. L'épidémie de coronavirus, apparu en décembre en Chine avant de se propager dans plus de 200 pays, a contaminé 966 personnes et fait 13 morts en Arménie, selon le dernier bilan officiel. (Nvard Hovhannisyan, version française Marine Pennetier)

