Coronavirus-L'état d'urgence étendu à l'ensemble du Japon

TOKYO, 16 avril (Reuters) - Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a étendu jeudi l'état d'urgence à l'ensemble du territoire de l'archipel afin de tenter d'enrayer la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus dans le pays. Il a précisé que l'état d'urgence serait en vigueur jusqu'au 6 mai, afin de réduire les déplacements et le trafic pendant la "semaine dorée" de la fin avril-début mai, au cours de laquelle se succèdent plusieurs jours fériés au Japon, ce qui favorise généralement les déplacements en masse dans le pays. Le chef du gouvernement nippon, accusé depuis quelques semaines d'avoir réagi trop timidement face à l'épidémie en refusant notamment toute mesure susceptible d'accroître les difficultés d'une économie japonaise déjà au bord de la récession avait décrété l'état d'urgence la semaine dernière pour Tokyo et six autres préfectures, sur les 47 que compte le pays. Shinzo Abe a par ailleurs annoncé que le gouvernement envisageait la distribution d'une aide directe aux ménages, d'un montant de 100.000 yens par personne (soit environ 854 euros). Plus de 9.000 cas confirmés de contamination par le nouveau coronavirus ont été recensés au Japon, où l'épidémie a fait près de 200 morts. (Chris Gallagher et Junko Fujita, version française Myriam Rivet, édité par Marc Angrand)

