Coronavirus-L'Espagne vise un retour à la normale fin juin

MADRID, 28 avril (Reuters) - Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a présenté mardi un plan en quatre volets de levée des mesures de confinement en vigueur dans le pays pour freiner l'épidémie de coronavirus, avec pour objectif affiché un retour à la normale d'ici la fin du mois de juin. La levée du confinement débutera le 4 mai mais variera selon les régions en fonction de différents facteurs, parmi lesquels le taux d'infection, le nombre de lits de soins intensifs disponibles et le respect des règles de distanciation sociale, a-t-il expliqué. Les terrasses des restaurants pourront ouvrir avec une capacité limitée à 30% pendant la première phase de levée du confinement, a-t-il précisé. (Andrei Khalip et Nathan Allen, version française Marc Angrand)

