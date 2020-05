Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Espagne soustrait 2.000 décès à son bilan Reuters • 25/05/2020 à 21:17









(.) MADRID, 25 mai (Reuters) - L'Espagne a revu en baisse lundi ses chiffres de mortalité dus à l'épidémie de coronavirus, retirant près de 2.000 décès de son bilan global, qui s'établit désormais à 26.834 morts. Le ministère de la Santé a expliqué cette révision par des vérifications effectuées sur les données transmises par les régions. Le coordinateur de l'urgence sanitaire, Fernando Simon, a précisé que des décès avaient été comptabilisés plusieurs fois et que des patients que l'on croyait morts du Covid-19 avaient en fait succombé à d'autres maladies. Le nombre total de cas de contamination a également été revu en baisse, à 235.400, soit 372 cas de moins que dimanche. (Nathan Allen; version française Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.