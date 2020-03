Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Espagne propose une hausse du budget de l'UE Reuters • 31/03/2020 à 08:44









MADRID, 31 mars (Reuters) - La ministre espagnole des Affaires étrangères Arancha Gonzalez a proposé mardi d'accroître le budget de l'Union européenne afin de lutter contre la crise née de la pandémie de coronavirus. "Peut-être devrions-nous améliorer les finances de l'Union européenne, peut-être que le budget européen devrait être plus important", a-t-elle déclaré sur les ondes d'Europe 1. Elle a ajouté par ailleurs qu'il faudrait davantage de solidarité entre les pays de l'UE pour contrer cette pandémie. (Inti Landauro; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.