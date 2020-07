Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Espagne espère que la France ne fermera pas sa frontière Reuters • 22/07/2020 à 09:37









MADRID, 22 juillet (Reuters) - L'Espagne espère que la France ne fermera pas sa frontière avec la Catalogne, où la reprise de l'épidémie de Covid-19 est en voie d'être maîtrisée, a déclaré mercredi la ministre espagnole du Tourisme. "Au vu des dernières données que nous avons pour l'Aragon et la Catalogne, nous sommes un peu plus optimistes. La Catalogne a déjà réduit le nombre d'infections au cours des trois derniers jours", a déclaré Reyes Maroto. "Espérons qu'avec ces meilleurs chiffres, nous n'aurons pas à fermer une frontière qui pour nous est très importante pour la mobilité avec nos partenaires européens", a-t-elle ajouté lors d'un événement organisé par l'agence de presse Europa Press. Le Premier ministre français Jean Castex a dit samedi "suivre avec beaucoup d'attention" la recrudescence de l'épidémie de nouveau coronavirus en Catalogne. (Emma Pinedo; version française Jean-Stéphane Brosse)

