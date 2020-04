Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Espagne divisée sur la levée partielle du confinement Reuters • 14/04/2020 à 21:45









(Actualisé avec gouvernement) par Jordi Rubio et Luis Felipe Castilleja BARCELONE, 14 avril (Reuters) - La levée partielle du confinement en Espagne pour permettre la reprise du travail dans le bâtiment et d'autres secteurs clefs divise le pays, certains jugeant cette décision prématurée tandis que le gouvernement rappelait que les mesures de restriction restent d'actualité pour la majeure partie de la population. En Catalogne, la deuxième région d'Espagne la plus touchée par le coronavirus après Madrid, alors que des masques de protection étaient distribués mardi aux passagers empruntant les transports en commun pour se rendre de nouveau au travail, un membre du personnel de santé redoutait que les efforts consentis pour enrayer la propagation du virus soient anéantis. "Je comprends les motivations au niveau économique, mais je trouve quand même assez hâtif ce retour (au travail), je vois trop de monde aujourd'hui", a déploré Monica Pinzon, une employée de l'hôpital de Barcelone. Le président de la Catalogne Quim Torra avait jugé dès dimanche que la décision du gouvernement central était irresponsable. Pour Roberto Aguayo, 50 ans, ouvrier dans le bâtiment à Barcelone, la reprise du travail arrive cependant à point nommé. "Nous en avions vraiment besoin, juste au moment où nous allions manquer de nourriture, nous sommes retournés au travail", a-t-il déclaré à Reuters. "Les gens gardent une distance de sécurité et je pense que c'est très bien", a-t-il ajouté. "NOUS SOMMES TOUJOURS EN PÉRIODE DE CONFINEMENT, IL SEMBLE QUE CERTAINS L'AIENT OUBLIÉ" Selon les données du gouvernement, les mesures de confinement ont coûté au pays environ 900.000 emplois en seulement deux semaines et le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une chute de 8% du produit intérieur brut de l'Espagne pour cette année. La plupart des Espagnols sont toutefois toujours soumis au confinement, et les magasins, les bars et les lieux publics resteront fermés au moins jusqu'au 26 avril. Contrairement à d'autres pays, aucune dérogation ne permet aux Espagnols de sortir de chez eux pour faire de l'exercice, seuls les déplacements pour des activités essentielles comme l'achat de vivres sont autorisés. Les enfants eux sont bouclés à la maison depuis un mois. "Nous sommes toujours en période de confinement, il semble que certains l'aient oublié", a rappelé le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, lors d'un point de presse. "Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir mais nous sommes sur la bonne voie pour vaincre le virus", a-t-il ajouté. Le nombre de décès quotidiens liés au COVID-19 est reparti à la hausse en Espagne, où 567 décès supplémentaires ont été enregistrés en 24 heures, portant le bilan de l'épidémie à 18.056 morts, selon les chiffres annoncés mardi par le ministère de la Santé. Ce bilan quotidien est bien inférieur aux niveaux qui étaient atteints chaque jour début avril mais marque cependant une augmentation par rapport à lundi. Et l'Espagne reste le deuxième pays européen le plus touché par la pandémie, derrière l'Italie et devant la France, même si le nombre de contaminations ralentit. Un sondage Ipsos publié mardi montre que 51% des Espagnols considèrent que la gestion de la crise par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a été mauvaise ou très mauvaise. (avec Emma Pinedo et Belen Carreno à Madrid version française Claude Chendjou et Henri-Pierre André)

