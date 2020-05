Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Espagne déclare dix jours de deuil national Reuters • 26/05/2020 à 14:19









MADRID, 26 mai (Reuters) - Le gouvernement espagnol a déclaré dix jours de deuil national, à partir de mercredi, pour rendre hommage aux plus de 25.000 personnes décédées de l'épidémie de coronavirus dans le pays. Les drapeaux seront mis en berne pendant toute la période sur tous les bâtiments publics ainsi que les bateaux de la marine nationale, a précisé mardi la porte-parole du gouvernement Maria Jesus Montero à l'issue du conseil des ministres. Cette période de deuil s'achèvera par une cérémonie nationale présidée par le roi Felipe VI. Le dernier bilan de l'épidémie fourni lundi par les autorités sanitaires espagnoles fait état de 26.834 décès dus au Covid-19. (Inti Landauro, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.