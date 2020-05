Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Espagne appelle les touristes à revenir à partir de juillet Reuters • 25/05/2020 à 11:43









MADRID, 25 mai (Reuters) - Les touristes étrangers peuvent réserver des vacances en Espagne à partir du mois de juillet dans la mesure où la quarantaine de deux semaines imposée aux voyageurs pour lutter contre la propagation du coronavirus devrait probablement être suspendue d'ici là, a déclaré lundi le ministre espagnol du Tourisme. "C'est parfaitement cohérent de prévoir de venir en Espagne en juillet pour les vacances d'été", a dit Reyes Maroto à la radio Onda Cero, alors que l'Espagne, sortie de la phase la plus aiguë de la crise sanitaire, se prépare désormais à tenter de relancer le secteur du tourisme qui attire normalement 80 millions de visiteurs par an. L'Espagne, qui figure parmi les pays les plus touchés par la pandémie de COVID-19, a entamé un allègement progressif de l'un des confinements les plus sévères à l'échelle mondiale, tout en maintenant jusqu'ici des mesures de quarantaine pour les voyageurs afin d'éviter une deuxième vague d'infections. Le bilan de l'épidémie dans le pays s'élève à 28.752 morts et 235.772 cas de contamination, mais le nombre de décès quotidiens est passé sous le seuil de 100 depuis la semaine dernière. (Inti Landauro et Ingrid Melander, version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.