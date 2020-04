Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: L'Espagne allège le confinement, le bilan dépasse les 17.000 morts Reuters • 13/04/2020 à 13:36









(.) MADRID, 13 avril (Reuters) - Avec 517 décès supplémentaires en 24 heures, le nombre de morts provoquées par le coronavirus en Espagne est passé lundi à 17.489 mais ce bilan quotidien marque une décélération alors que le pays a commencé à assouplir légèrement les mesures de confinement en vigueur depuis plus d'un mois. Dimanche, les autorités espagnoles avaient fait état de 619 décès supplémentaires. Quant au nombre de cas confirmés de contaminations, il est passé de 166.019 à 169.496 entre dimanche et lundi. Derrière l'Italie, et devant la France, l'Espagne est le deuxième pays européen le plus touché par la pandémie. Mais, en données relatives, les chiffres publiés lundi marquent la progression proportionnellement la plus basse, tant pour le nombre des décès que pour celui des cas confirmés. Cette décélération coïncide avec l'assouplissement d'une partie des mesures de confinement. Certaines entreprises, notamment dans la construction et l'industrie, ont pu reprendre leur activité ce lundi. "La santé des salariés doit être garantie", a insisté le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, au micro de la radio Cadena Ser. C'est dans cet objectif que les forces de l'ordre distribuaient lundi des masques de protection aux passagers empruntant les transports en commun pour se rendre de nouveau au travail. Mais ils étaient rares à s'être aventurés lundi matin à la gare d'Atocha, un des centres névralgiques du réseau de transports à Madrid. La circulation routière était également faible dans les rues de la capitale. La plupart des Espagnols sont toujours soumis au confinement, et les magasins, les bars et les lieux publics resteront fermés au moins jusqu'au 26 avril. Le président du gouvernement, Pedro Sanchez, a annoncé dimanche que cet allègement prudent du confinement avait été décidé après consultation d'un comité d'experts. La suite, a-t-il ajouté, dépendra de l'évolution de l'épidémie. "Nous sommes encore loin de la victoire, loin du moment où nous pourrons reprendre le cours normal de nos existences, mais nous avons franchi les premières étapes décisives sur la voie de cette victoire", a-t-il dit. Certains responsables d'exécutifs régionaux, dont le Catalan Qim Torra, ont critiqué l'assouplissement du confinement, disant redouter une recrudescence de l'épidémie. La crise sanitaire pèse lourdement sur l'économie espagnole. Depuis la mi-mars, quelque 900.000 emplois ont disparu. (Jose Elías Rodríguez et Nathan Allen version française Henri-Pierre André)

