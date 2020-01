Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'épidémie touche 291 personnes, selon la presse chinoise Reuters • 21/01/2020 à 10:18









PEKIN, 21 janvier (Reuters) - L'épidémie de coronavirus apparue à Wuhan, dans le centre de la Chine, touchait 291 personnes au 20 janvier, rapporte mardi la presse publique. La province de Hubei, où se trouve Wuhan, en compte à elle seule 270. Les autres cas ont été diagnostiqués à Pékin, à Shanghai et dans la province méridionale de Canton. Les autorités sanitaires avaient fait état un peu plus tôt d'un quatrième décès dû à la maladie. La Commission nationale de la santé fera un point mercredi à 10h00 (02h00 GMT) sur l'épidémie, a annoncé le service de presse du gouvernement. Une réunion d'urgence aura également lieu mercredi au siège de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour déterminer si l'épidémie constitue une urgence internationale de santé publique. (Huizhong Wu, version française Jean-Philippe Lefief)

