Coronavirus-L'épidémie pas encore à un tournant, selon le PC chinois

PEKIN, 21 février (Reuters) - L'épidémie provoquée par le coronavirus apparu en décembre en Chine n'est pas encore parvenue à un tournant et la situation dans la province du Hubei reste grave et complexe, ont déclaré vendredi les participants à une réunion du bureau politique du Parti communiste chinois présidée par Xi Jinping, rapporte la télévision d'Etat. L'impact de cette crise sanitaire sur l'économie chinoise est évident mais la dynamique économique de long terme ne sera pas modifiée, a ajouté le "politburo". (Colin Qian, Judy Hua et Gabriel Crossley version française Bertrand Boucey)

