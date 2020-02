Coronavirus: l'épidémie accélère hors de Chine, à une vitesse qui inquiéte l'OMS

Une pharmacienne équippée d'un masque respiratoire sert un client le 22 février 2020 à Codogno, en Italie ( AFP / Miguel MEDINA )

L'épidémie de pneumonie virale a connu samedi une soudaine accélération hors de Chine, en particulier en Corée du Sud où la situation est jugée "grave", et en Iran où elle a déjà fait cinq morts, soit le plus grand nombre de décès enregistrés dans un pays hors Extrême-Orient.

L'Iran a aussi enregistré 10 nouveaux cas, portant à 28 le nombre total de personnes contaminées en République islamique.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'inquiète de la vitesse à laquelle le virus s'est propagé en Iran et des risques pour d'autres pays comme le Liban.

"Nous avons vu une augmentation très rapide (des cas) en quelques jours", constate Sylvie Briand, directrice du département Préparation mondiale aux risques infectieux à l'OMS. Elle souligne le "risque potentiel de plus de cas exportés dans les jours à venir".

L'OMS redoute aussi "le potentiel de dissémination du Covid-19 dans les pays dont les systèmes de santé sont plus précaires", a averti son directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

C'est le cas de nombreux pays africains dont les infrastructures sanitaires et le personnel médical sont mal préparés pour affronter l'épidémie. Pour l'instant sur le continent, seule l'Egypte a enregistré un cas confirmé de contamination.

- Nombre sous-estimé -

Certains experts estiment que le nombre de cas pourrait être sous estimé: une étude publiée vendredi par le centre des maladies infectieuses de l'Imperial college de Londres "estime qu'environ les deux-tiers des cas de Covid-19 sortis de Chine sont restés indetectés au niveau mondial, avec pour résultat potentiel des chaines multiples non détectées de transmission humaine hors de Chine".

D'autant que malgré toutes les précautions (quarantaine, confinement, prise régulière de température..) certains peuvent passer au travers du filet. Le Japon a reconnu samedi que 23 passagers du Diamond Princess avaient pu quitter ce navire de croisière mis en quarantaine à Yokohama sans passer tous les contrôles médicaux requis.

Alors que la maladie a déjà touché quelque 77.000 personnes dans le monde, l'Italie est le premier pays européen à enregistrer des cas mortels parmi ses ressortissants: une femme de 75 ans et un retraité de 78 ans, sur plus de 50 cas de contamination dans le nord du pays. Ecoles, églises, salles de sport, bibliothèques et autres lieux publics ont été fermés dans une dizaine de villes.

En dehors de la Chine continentale (sans Hong Kong et Macao), plus de 1.300 contaminations ont jusqu'à présent été recensées -- principalement en Corée du Sud et sur le Diamond Princess au Japon.

- Fermeture d'une usine Samsung -

En Corée du Sud, un deuxième décès a été annoncé samedi et le nombre d'infections a fortement augmenté avec 229 nouveaux cas, sur un total de 433 cas rapportés, selon les autorités sanitaires.

Carte localisant les cas recensés de coronavirus et de décès dans le monde ( AFP / )

L'épidémie est entrée dans une "phase grave et le gouvernement fait tout pour prévenir la propagation", a déclaré le Premier ministre Chung Sye-kyun dans une allocution samedi soir.

L'un des deux principaux foyers d'infection du pays est l'hôpital de Cheongdo: 95 des derniers cas sont "liés" à des patients ou du personnel de cet hôpital, où les deux personnes décédées avaient séjourné.

L'autre foyer est l'Eglise de Shincheonji de Jésus, une secte chrétienne de la ville de Daegu, non loin de Cheongdo. Au total, plus de 200 membres de cette secte chrétienne ont été contaminées.

Deux femmes passent devant un message mural où il est écrit: "Il y a une épidémie d'ignorance dans l'air, nous devons nous protéger", par l'artiste Laika, près du quartier chinois de Rome, le 4 février 2020 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Par ailleurs, un employé d'une usine Samsung Electronics à Gumi, à 200 kilomètres de Séoul, a été infecté, amenant le géant technologique à suspendre les activités sur ce site jusqu'à lundi.

- Bénévoles des JO d'été -

Au Japon, une centaine de croisiéristes qui étaient en contact étroit avec des personnes infectées présentes sur le Diamond Princess ont commencé samedi à débarquer, selon des médias locaux.

Des agents sanitaires vaporisent du désinfectant devant l'entrée de "l'Eglise Shincheonji de Jésus", une secte chrétienne, le 21 février 2020 à Daegu, en Corée du Sud ( AFP / Jung Yeon-je )

En tout cette semaine quelque 970 personnes ont pu quitter le navire après des tests apparemment négatifs.

Mais parmi ces personnes lâchées dans la nature, deux Australiens, une Israélienne et une Japonaise ont été déclarés porteurs du virus un fois rentrés dans leur pays.

Le Diamond Princess reste le plus important foyer de contagion hors de Chine. Sur 3.711 personnes se trouvant initialement à bord, plus de 630 ont contracté le coronavirus.

Toujours au Japon, le comité d'organisation des Jeux Olympiques 2020 de Tokyo a annoncé samedi qu'il allait retarder la formation des bénévoles qui encadreront l'événement, par mesure de précaution, tout en assurant que les JO (prévus du 24 juillet au 9 août) ne sont pas remis en cause.

- Ralentissement en Chine -

En Chine continentale en revanche, la tendance est au ralentissement: 109 nouveaux décès annoncé samedi, contre 118 la veille, pour un total national de 2.345.

Le chiffre quotidien des nouveaux cas de contamination au coronavirus est en plus forte baisse encore, avec quelque 400 nouveaux cas contre près de 900 vendredi. Le nombre de contaminations dépasse désormais les 76.000.

Dans une lettre de remerciements à la fondation Bill et Melinda Gates pour son soutien financier contre l'épidémie, le président chinois Xi Jinping a souligné que son pays se trouvait désormais à "un moment critique", selon l'agence Chine nouvelle.

fka-cdl-ewx-ehl-rox-jug/phv/cac/cls/oaa/avz/lpt