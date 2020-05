Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'EMA voit un vaccin au plus tôt dans un an Reuters • 14/05/2020 à 12:54









AMSTERDAM/BRUXELLES, 14 mai (Reuters) - Un vaccin contre le nouveau coronavirus pourrait être approuvé dans un an environ sur la base d'un scénario "optimiste", a déclaré jeudi le directeur de l'Agence européenne des médicaments (EMA). L'Agence fait tout son possible pour accélérer le processus d'approbation, a dit Marco Cavaleri, se montrant toutefois sceptique sur les chances de voir apparaître un vaccin d'ici septembre comme il a été affirmé ici ou là. "Pour les vaccins, puisque le développement doit partir de zéro (...) en étant optimiste nous pourrions l'envisager dans un an, donc début 2021", a-t-il dit à la presse. Il a par ailleurs exclu de ne pas réaliser d'essais cliniques de phase 3, impliquant généralement des milliers de malades, pour accélérer le processus, jugeant ces essais indispensables pour obtenir un vaccin sûr et efficace. L'EMA examine 115 thérapies ou traitements différents pour le coronavirus, qui a fait à ce stade près de 300.000 morts dans le monde, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Selon Marco Cavaleri, plusieurs de ces traitements pourraient être approuvés en Europe dès cet été, mais il n'a pas précisé lesquels. VOIR AUSSI: Vaccin contre le Covid-19: Sanofi presse les Européens d'être "aussi efficaces" que les Américains (Toby Sterling et Ludwig Burger; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

