Coronavirus-L'Egypte rouvre aéroports et accès aux pyramides

LE CAIRE, 2 juillet (Reuters) - L'Egypte a repris mercredi les liaisons aériennes internationales et rouvert ses attractions touristiques majeures, dont le site des pyramides de Gizeh, après plus de trois mois de mesures de confinement destinées à endiguer la propagation de l'épidémie de coronavirus. Les restrictions de voyage et les fermetures décidées mi-mars ont lourdement pesé sur le secteur du tourisme, mis à l'arrêt, qui représente 5% de l'économie nationale selon le gouvernement du Caire. Des journalistes de Reuters ont constaté que les visiteurs étaient peu nombreux mercredi à Gizeh, pour la réouverture du site des pyramides, lieu traditionnellement bondé. L'Egypte a recensé 68.311 cas de contamination au coronavirus et 2.953 décès liés à l'épidémie, selon les données du ministère de la Santé. (Ahmed Fahmy et Sherif Fahmy; version française Jean Terzian)

