Coronavirus-L'économie suédoise ralentit plus que prévu

STOCKHOLM, 24 avril (Reuters) - L'économie suédoise semble se contracter davantage que les 4,2% de baisse prévue dans le scénario de base retenu par le gouvernement dans sa prévision de budget présentée à la mi-avril, a déclaré vendredi la ministre des Finances Magdalena Andersson. "Si nous devions faire une révision du PIB annuel aujourd'hui, le sentiment est que nous atterririons quelque part entre (...) -4,2 et -10%", a-t-elle déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse. (Simon Johnson version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

