Coronavirus-L'Autriche prolonge le confinement jusqu'au 13 avril

VIENNE, 20 mars (Reuters) - L'Autriche a décidé de prolonger jusqu'au 13 avril les mesures de confinement pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus et de durcir les contrôles alors que de nombreux habitants ont profité d'une météo clémente ces derniers jours pour prendre l'air, a dit vendredi le chancelier Sebastian Kurz. L'Autriche, qui a fait état jusqu'à présent de plus de 2.200 cas de contamination et six décès depuis l'apparition de l'épidémie, a imposé dimanche de sévères restrictions aux déplacements de la population, interdisant les rassemblements de plus de cinq personnes. Le pays a également rétabli les contrôles aux frontières, réduit au minimum le trafic aérien, fermé les stations de ski, les écoles et la plupart des magasins. "Nous ne devons pas ralentir (nos efforts). Nous devons respecter les mesures prises", a déclaré Sebastian Kurz vendredi lors d'une conférence de presse. Comme en France, les Autrichiens sont autorisés à ne sortir de chez eux que pour se rendre au travail, effectuer des achats de première nécessité ou encore venir en aide aux personnes les plus fragiles. Les déplacements brefs à proximité du domicile restent autorisés et les parcs sont toujours ouverts. Les personnes enfreignant ces règles risquent jusqu'à 3.600 euros d'amende, tandis que les restaurants et les bars ouverts pourraient écoper d'une pénalité de 30.000 euros au maximum. En dépit de ces mesures drastiques de confinement, le nombre de nouvelles contaminations a augmenté de plus de 20% ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé. (Kirsti Knolle; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

