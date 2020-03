Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: L'Autriche passe aux dépistages massifs Reuters • 24/03/2020 à 16:59









VIENNE, 24 mars (Reuters) - L'Autriche a décidé de procéder à des tests massifs de dépistage du coronavirus et d'isoler les personnes contaminées pour éviter une saturation de ses service de santé comparable à ce qui se passe en Italie. Les autorités ont l'intention de tester jusqu'à 15.000 personnes par jour au cours des semaines à venir, a annoncé mardi le chancelier Sebastian Kurz. "Nous allons aussi lancer des tests rapides pour tester des centaines de milliers de personnes aussi vite que possible", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse. Ces tests rapides sont moins onéreux, mais leurs résultats plus longs à obtenir. L'Autriche, qui compte 8,8 millions d'habitants, a testé à ce stade de l'épidémie environ 28.400 personnes, pour 4.900 cas confirmés et 28 décès liés au SARS-CoV-2. Face à ce qui se passait en Italie voisine, elle a été l'un des premiers pays européens à ordonner un confinement strict de sa population. L'objectif est de repousser autant que faire se peut le pic d'infections afin d'éviter que les hôpitaux soient submergés de malades. "Notre but, c'est que le nombre d'infections ne double que tous les 14 jours et non pas tous les deux, trois ou cinq jours", a dit le chancelier Kurz. A plus long terme, il s'agit aussi de préparer le retour à une vie normale en évitant un nouveau départ de l'épidémie. (Kirsti Knolle version française Henri-Pierre André)

