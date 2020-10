Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Autriche instaure un couvre-feu et ferme les restaurants Reuters • 31/10/2020 à 18:20









VIENNE, 31 octobre (Reuters) - Le gouvernement autrichien a annoncé samedi l'instauration d'un couvre-feu nocturne et la fermeture des cafés, bars et restaurants à l'exception de la vente à emporter, en expliquant que le niveau des infections par le coronavirus approchait d'un niveau insupportable pour le système hospitalier. "Nous n'avons pas pris cette décision à la légère mais elle est nécessaire", a déclaré le chancelier Sebastian Kurz lors d'une conférence de presse. Le nombre quotidien des nouvelles infections en Autriche a dépassé 5.600 vendredi, un record, se rapprochant du seuil de 6.000 auquel, selon le gouvernement les hôpitaux risquent la saturation de leurs capacités d'accueil. Les nouvelles mesures de restriction entreront en vigueur mardi et le resteront jusqu'à la fin novembre. Le couvre-feu s'appliquera de 20h00 à 06h00. Les magasins, les entreprises, les crèches et les écoles primaires resteront ouverts tandis que les collèges, les lycées et les université passeront à l'enseignement à distance, a précisé le chef du gouvernement. Les théâtres seront fermés et les hôtels ne pourront accueillir que des voyageurs d'affaires. (François Murphy, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.